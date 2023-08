Top-10 des meilleurs prix à la pompe en Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230806/ou-le-carburant-est-il-le-moins-cher-sur-le-continent-africain-1061117686.html

Alors que la moyenne mondiale du tarif pour le carburant s’élève à quelque 1,33 dollar le litre, plusieurs pays africains le vendent pour des tarifs plus bas... 06.08.2023, Sputnik Afrique

Sur l’ensemble du continent africain, c’est en Libye où l’on vend l’essence pour le prix le moins cher. Un litre s’échange pour 0,03 dollar américain, à en croire les données de la plateforme Global Petrol Prices. Ensuite viennent l’Algérie, qui vend son essence pour 0,34 dollar, l’Angola et l’Égypte avec des tarifs respectifs de 0,36 et de 0,37 dollar.Pour poursuivre le top 10, la cinquième position revient au Nigéria avec un tarif de 0,8 dollar le litre. Ensuite arrivent la Tunisie (0,8), le Liberia (0,9), le Soudan (0,9), le Gabon (1,0) et le Bénin (1,0).Parmi ces 10 États africains, plusieurs figurent parmi les plus grands producteurs de pétrole en Afrique: l’Angola, l’Algérie, la Libye, l’Égypte, le Ghana et le Soudan.Or, à l’échelle internationale, ce sont le Venezuela et l’Iran où le pétrole se vend le moins cher, à savoir 0,004 et de 0,029 dollar pour un litre. Ce, alors que la moyenne mondiale s’élève à 1,33 dollar le litre.Le carburant le plus cher en AfriqueQuant aux États où le carburant s’échange le plus cher, il s’agit de la Centrafrique, le Sénégal et le Malawi, toujours selon ce même top mondial.Ces pays vendent respectivement leur essence à 1,84 et 1,65 dollar le litre (le tarif est le même au Sénégal et au Malawi).

