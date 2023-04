https://fr.sputniknews.africa/20230413/ces-pays-africains-qui-importent-le-plus-de-diesel-russe-1058583122.html

Ces pays africains qui importent le plus de diesel russe

Le Maroc, la Tunisie, l’Algérie sont classés parmi les leaders en termes d'importations de diesel russe en mars, selon l’agence analytique russe Naans-média... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Au cours du mois de mars, le Maroc a représenté 12% de toutes les livraisons de diesel russe, la Tunisie et l’Algérie 10% et 8% respectivement, selon les décomptes de l’agence russe analytique Naans-média. Les données de cette agence spécialisée dans le secteur pétrogazier, ont été consultées par Sputnik.Au total, les trois pays maghrébins ont importé 30% du carburant en provenance de Russie. Le volume le plus important (33%) a été acheté par la Turquie.La Russie a ainsi su former des flux de livraisons stables de produits pétroliers vers des pays considérés comme amicaux ou neutres, selon l’agence.Le marché de l’UE récupère désormais les volumes restants.

