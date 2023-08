https://fr.sputniknews.africa/20230806/moscou-frappe-des-bases-aeriennes-ukrainiennes-1061112019.html

Moscou frappe des bases aériennes ukrainiennes

Moscou frappe des bases aériennes ukrainiennes

Les forces armées russes ont frappé des bases aériennes ukrainiennes et détruit plusieurs hangars se trouvant sur un aérodrome, selon le dernier bilan... 06.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-06T14:34+0200

2023-08-06T14:34+0200

2023-08-06T14:35+0200

donbass. opération russe

m142 himars

conflit ukrainien

ukraine

russie

défense

armée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/07/1057200877_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_76ecd4cd3c69122f01ef131c4678ad2e.jpg

La nuit dernière, l'armée russe a porté une frappe groupée, avec des armes de haute précision basées en mer et dans les airs, sur des bases aériennes de Kiev situées dans les régions de Khmelnytskyï et de Rovno, a annoncé ce dimanche le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Les forces armées russes ont détruit, en ces dernières 24 heures, un dépôt d'artillerie mais aussi des hangars sur un aérodrome et un poste de commandement de brigade.En outre, la défense antiaérienne a abattu 16 drones ukrainiens et a intercepté 11 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et un missile antiradar HARM.Les troupes ukrainiennes ont de leur côté poursuivi les tentatives de contre-attaques sur les axes de Donetsk, de Koupiansk, de Krasny Liman, de Donetsk-Sud et de Zaporojié.Pertes de Kiev sur les différents axes:

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

m142 himars, conflit ukrainien, ukraine, russie, défense, armée