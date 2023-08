https://fr.sputniknews.africa/20230806/il-ny-a-actuellement-aucun-motif-daccord-avec-lukraine-selon-le-kremlin-1061116857.html

"Il n’y a actuellement aucun motif d'accord" avec l’Ukraine, selon le Kremlin

"Il n’y a actuellement aucun motif d'accord" avec l’Ukraine, selon le Kremlin

Sur fond des consultations de Djeddah auxquelles la Russie n’avait pas été invitée, Moscou persiste et signe. L’opération spéciale se poursuivra durant un... 06.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-06T17:07+0200

2023-08-06T17:07+0200

2023-08-06T17:07+0200

ukraine

russie

kremlin

dmitri peskov

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1a/1060788419_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b62ad5979ea5640384b0b1e924f117a2.jpg

Le porte-parole du Président russe a évalué dans les colonnes du New York Times la possibilité de la fin de l’opération spéciale.Une déclaration qui survient alors qu’à Djeddah, en Arabie saoudite, se terminent les négociations de paix sur l’Ukraine en présence de représentants d’une trentaine de pays, au nombre desquels la Russie ne figure pas.Alors que ses partenaires au sein des BRICS, à savoir l’Afrique du Sud, la Chine, l’Inde et le Brésil, ont également assisté aux consultations, la Russie a dit prévoir un dialogue quant à leurs résultats.Le rattachement de nouveaux territoires rejetéInterrogé quant à d’éventuels projets de la Russie de rattacher d’autres territoires ukrainiens au sien propre, le porte-parole du Président russe a répondu par la négative.Quatre nouveaux territoires, à savoir les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les régions de Zaporojié et de Kherson ont été rattachés à la Russie fin septembre 2023, suite à un référendum. À la suite du traitement de 100% de bulletins, l’adhésion à l’État russe a été votée par respectivement 99,23%, 98,42%, 93,11% et 87,05% des votants.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, kremlin, dmitri peskov, brics