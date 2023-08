https://fr.sputniknews.africa/20230805/sommet-russie-afrique-la-russie-est-parvenue-a-expliquer-sa-position-sur-lukraine-1061095831.html

Sommet Russie-Afrique: "la Russie est parvenue à expliquer sa position" sur l’Ukraine

Le sommet Russie-Afrique et les négociations russo-africaines sur l'initiative de paix pour l'Ukraine, de même que sur l'accord céréalier d'Istanbul ont permis... 05.08.2023

2023-08-05T16:09+0200

2023-08-05T16:09+0200

2023-08-05T16:42+0200

Suite à la publication par le Kremlin d’un rapport sur les résultats des entretiens entre sept chefs d’État africains et Vladimir Poutine consacrés à la paix en Ukraine, Ivan Lochkarev, chercheur au centre d’études proche-orientales et africaines de l’université MGIMO, a commenté pour Sputnik le rapprochement des positions des deux parties.Le 28 juillet à Saint-Pétersbourg Vladimir Poutine et les dirigeants des sept pays représentant l’initiative de paix africaine ont poursuivi les discussions entamées le 17 juin.Le ton qui n’était pas initialement favorable pour la Russie a changé à l’issue d’intenses négociations."La position des pays africains à l’égard de la souveraineté ukrainienne est désormais moins dure", estime le chercheur.La position russe entendue par l’AfriqueIl y voit "un grand succès de la diplomatie russe".M.Lochkarev a donné raison au chef du Parti socialiste zambien selon lequel "la clé de la paix en Ukraine ne se trouve pas" dans ce pays."Les leaders africains ne pourront apparemment pas influer sur les chefs ukrainiens dans les questions capitales, mais leur position de médiateurs leur permettra d’avancer des initiatives et d’obtenir des compromis sur des questions humanitaires."Plusieurs volets au dialogueLe chercheur estime que le dialogue russo-africain sur l’Ukraine sera poursuivi parce que la Russie a l’habitude de discuter des problèmes avec des acteurs différents. Cela lui permet de mettre au point des approches assez souples et de se débarrasser au cours des négociations d’adversaires évidents.La situation est similaire quant aux négociations sur l’Ukraine. Il y a un format russo-chinois, il y a un format russo-africain et il y aura probablement un dialogue avec la Ligue arabe.Le rôle des denrées russes bloquéesEn ce qui concerne l’initiative céréalière d’Istanbul, il estime que la pierre d’achoppement est, de fait, les 200 tonnes d’engrais et les céréales russes bloquées dans des ports occidentaux.Il déplore cependant que la majeure partie des élites occidentales garde une manière de penser néocolonialiste. Et ceci pas uniquement pour perpétuer les instruments de leur présence financière, militaire et culturelle en Afrique."Il s’agit également d’une quantité immense de ressources africaines qui assurent la supériorité technologique de l’Occident."

