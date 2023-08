https://fr.sputniknews.africa/20230805/le-nigeria-ferme-sa-frontiere-terrestre-avec-le-niger-1061102207.html

Le Nigeria ferme sa frontière terrestre avec le Niger

Le Nigeria ferme sa frontière terrestre avec le Niger

Le Nigeria a décidé de fermer sa frontière terrestre avec le Niger en raison de la situation dans ce pays. Selon le Service des douanes nigérian, cette... 05.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-05T20:00+0200

2023-08-05T20:00+0200

2023-08-05T20:03+0200

niger

nigeria

afrique

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0b/1060466807_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b115475d0aeebbe3b32747a7b871371d.jpg

Le Nigeria a annoncé sa décision de fermer sa frontière terrestre avec le Niger en raison de la situation dans ce pays. Adewale Adeniyi, contrôleur général par intérim du Service des douanes du Nigeria, a déclaré que la décision de bloquer totalement la frontière terrestre était conforme à la directive de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de suspendre le mouvement des marchandises jusqu'à nouvel ordre. M. Adeniyi, qui a révélé cette information lors d'une visite dans la ville frontalière de Jibia, dans l'Etat de Katsina (nord), à la frontière avec le Niger, a précisé que la décision avait été prise dans l'intérêt de la paix et de la stabilité entre les deux pays. Il a fait savoir que dans le cadre des mesures visant à assurer une conformité totale avec la directive de la CEDEAO, les fonctionnaires des douanes sensibiliseraient les communautés frontalières. Lors d'une récente réunion d'urgence à Abuja, les dirigeants de la CEDEAO avaient décidé d'imposer des sanctions financières et de voyage au Niger et aux chefs militaires nigériens.

niger

nigeria

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, nigeria, afrique, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)