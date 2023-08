https://fr.sputniknews.africa/20230804/une-intervention-militaire-de-la-cedeao-au-niger-sera-pour-des-interets-francais-1061067787.html

Une intervention militaire de la CEDEAO au Niger "sera pour des intérêts français"

Une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger sera mandatée par Paris qui n’est pas prêt à céder ce pays, comme cela a été le cas pour le Burkina... 04.08.2023, Sputnik Afrique

Dépendante "à 70% de l’uranium nigérien", la France n’est pas prête à perdre le Niger, elle est prête à tout, même à envoyer la CEDEAO pour intervenir militairement dans le pays, a déclaré ce 4 août à Sputnik Afrique Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'Université Nazi Boni/Bobo au Burkina Faso, et membre du Groupe d'initiatives pour la refondation de la patrie (GIRP) et du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique (RISA).Selon l’enseignant-chercheur, la France serait prête à faire une "Ukraine bis" avec le Niger. Mais contrairement à l’Ukraine, où elle envoie des armes, en Afrique elle envoie ses troupes. Il faut donc un sursaut d’orgueil des Africains.Exit la France, bienvenue la RussieM.Ouédraogo pense que le fait qu’à chaque révolte, les Africains agitent le drapeau russe "est une symbolique historique". Puisque nul n’est censé ignorer que la Russie n’a pas pris part "aux douleurs de l’Afrique, à l’esclavage […] et encore moins à la conquête coloniale". Au contraire, Moscou a plutôt aidé les pays africains à s’en défaire, rappelle-t-il.Pour lui, il va de soi que la France n’est plus désirée en Afrique, où elle est "la cause de la colonisation, de l’esclavagisme, de la néocolonisation, de l’exploitation des richesses, et de la soumission". Complicité entre la France et le terrorisme?M.Ouédraogo trouve incompréhensible le fait "qu'une puissance militaire comme la France puisse installer des bases au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire et qu'en dépit de cela, les terroristes arrivent à circuler à leur nez et barbe".

