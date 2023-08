https://fr.sputniknews.africa/20230805/la-russie-fabrique-un-drone-kamikaze-adapte-aux-besoins-de-loperation-dans-le-donbass--1061080502.html

La Russie fabrique un drone kamikaze adapté aux besoins de l’opération dans le Donbass

La Russie a lancé la fabrication d’un drone développé compte tenu des souhaits exprimés par les militaires participant à l’opération spéciale. Il est commandé... 05.08.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

drone

opérateur

conception

seconde guerre mondiale

Les suggestions d’opérateurs de drones engagés dans le conflit en Ukraine ont été prises en considération lors de la conception d’un nouveau drone kamikaze baptisé Gastello, selon son concepteur.Le drone, baptisé Gastello, utilise le procédé de pilotage en immersion (First Person View ou FPV en anglais) qui consiste à le commander par l’intermédiaire d’une caméra sans fil et d’un écran ou de lunettes, ou encore de masques vidéo.L’exploit de Nikolaï GastelloSon nom fait référence à l’exploit du Héros de l’Union soviétique Nikolaï Gastello pendant la Seconde Guerre mondiale. Fin juin 1941, le bombardier qu’il pilotait, un Iliouchine Il-4, a eu pour mission de frapper une concentration de matériels nazis. Il a été touché et a pris feu. Gastello l’a alors dirigé sur un convoi ennemi. Lui et son équipage ont trouvé la mort.

drone, opérateur, conception, seconde guerre mondiale