La domination occidentale "engendre toutes ces révolutions" en Afrique

"Vous vous rendez compte que plus récemment, on [le peuple burkinabè, ndlr] a demandé à ce que l'armée française, qui est une armée d'occupation, quitte le Burkina Faso. Donc je dis que ces dernières années, nous constatons que non seulement l'indépendance politique s'affirme de plus en plus, mais que l'indépendance économique est, je dirais, sur la voie. On est prêt, vraiment à, comme disent les Russes, chasser les aléas de notre pays."