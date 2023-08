https://fr.sputniknews.africa/20230802/activiste-nigerien--le-vent-de-la-liberation-de-lafrique-a-deja-souffle-et-cest-irreversible-1061013856.html

Le 26 juillet dernier au Niger, des militaires ont destitué de ses fonctions le Président Mohamed Bazoum. Pour Sputnik Afrique, l’activiste nigérien Ibrahim... 02.08.2023, Sputnik Afrique

Activiste nigérien: Le vent de la libération de l’Afrique a déjà soufflé, et c'est irréversible Le 26 juillet dernier au Niger, des militaires ont destitué de ses fonctions le Président Mohamed Bazoum. Pour Sputnik Afrique, l’activiste nigérien Ibrahim Namaiwa analyse les causes et les conséquences de ce changement à la tête de son pays, suggérant que ces événements altéreront sérieusement l'équilibre des pouvoirs sur tout le continent.

"Plus rien ne va ramener l'ancien régime au pouvoir, c'est révolu cette phase-là, le peuple nigérien a pris son destin en main. Et tous ces pays qui collaborent de manière déséquilibrée, de manière malhonnête au moyen de corruption avec les anciennes autorités nigériennes, n'ont qu'à prendre leur mal en patience", lance Ibrahim Namaiwa, consultant Indépendant, activiste de la société civile nigerienne, membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable."Le vent de la libération du continent africain a déjà soufflé, et c'est irréversible, le combat pour le parachèvement du panafricanisme, du chantier du panafricanisme est en cours. Plus personne ne pourra l'arrêter. Tous les pays où les Occidentaux ont réussi à installer des chefs d'État marionnettes qu'ils manipulent contre les intérêts des peuples de ces pays-là, vont connaître ces situations de coup d'État pour libérer le pays", ajoute M. Namaiwa.Retrouvez également dans cette émission:- Malick Niang, membre du Conseil d’administration de l’Association des engrais d’Afrique de l’Ouest sur la fin de l’accord céréalier.- Achote Danielian, membre du Conseil Général de l’organisation Delovaïa Rossiïa en charge des relations avec la Zambie sur la contribution des technologies russes pour la sécurité alimentaire en Afrique.- Ebénézer Korê Sedegan, docteur en histoire contemporaine, enseignant-chercheur et maitre de conférences à l’Université de d'Abomey-Calavi UAC sur l’anniversaire de l’indépendance du Bénin.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- Le Nigeria a ordonné de distribuer des réserves de céréales à sa population.- La Russie va rouvrir deux ambassades en Afrique.- Un ex-analyste de la CIA qui qualifie la contre-offensive ukrainienne de massacre.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

