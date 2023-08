Au sein des BRICS, tous ensemble contre les épidémies

https://fr.sputniknews.africa/20230805/au-sein-des-brics-tous-ensemble-contre-les-epidemies-1061094245.html

Lors d'une réunion des ministres de la Santé des BRICS à Durban, en prévision du prochain sommet du groupe, les pays membres ont convenu de coopérer dans la... 05.08.2023, Sputnik Afrique

La coopération des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dans le domaine de la santé se développe dans plusieurs directions, dont la coordination des efforts pour contrer les nouvelles épidémies et pandémies, a déclaré le vice-ministre russe de la Santé Sergueï Glagolev."La récente pandémie de coronavirus a montré la nécessité de mesures rapides conjointes de différents pays pour y faire face à l'avenir", a-t-il indiqué à la chaîne de télévision sud-africaine SABC à l'issue de sa rencontre à Durban avec ses homologues des BRICS.Selon lui, la Russie et l'Afrique du Sud ont montré l’exemple d’une telle coordination au cours de la pandémie. Les deux pays coopèrent dans la mise au point de nouveaux vaccins et leur fabrication, étudient ensemble les particularités du comportement de virus pathogènes et les méthodes de traitement des maladies qu'ils provoquent.Les Sud-Africains sont les bienvenusLa médecine nucléaire est l'un des principaux volets de la coopération des BRICS, a ajouté M.Glagolev. Une revue médicale des BRICS devrait voir le jour l'année prochaine. "Nous préconisons également la création d'une association médicale des BRICS", a-t-il déclaré.La Russie accorde des places gratuites dans son système de santé aux diplômés d'universités de médecine africaines pour qu'ils poursuivent leur éducation, a ajouté le vice-ministre. "Nous serons ravis d'y voir des spécialistes d'Afrique du Sud."La réunion à Durban a eu lieu en prévision du sommet des BRICS fixé pour les 22, 23 et 24 août à Johannesburg, qui sera présidé par l'Afrique du Sud.

