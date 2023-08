https://fr.sputniknews.africa/20230804/responsable-dassociation-burkinabe-un-sentiment-dindependance-totale-vis-a-vis-de-la-france-1061073868.html

Responsable d’association burkinabè: Un sentiment "d’indépendance totale" vis-à-vis de la France

Responsable d’association burkinabè: Un sentiment "d’indépendance totale" vis-à-vis de la France

Le 5 août 1960, le Burkina Faso a pris son indépendance vis-à-vis de la France. Cependant, il ne s'agissait là que de la première étape vers l'obtention d'une... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T19:30+0200

2023-08-04T19:30+0200

2023-08-04T19:30+0200

zone de contact

podcasts

burkina faso

france

souveraineté

panafricanisme

russie

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/04/1061073413_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54d5a7696503474cf03ed84075564040.jpg

Responsable d’association burkinabè: Un sentiment «d’indépendance totale» vis-à-vis de la France Le 5 août 1960, le Burkina Faso a pris son indépendance vis-à-vis de la France. Cependant, il ne s'agissait là que de la première étape vers l'obtention d'une véritable souveraineté, estiment Ludovic Tapsoba, responsable de l’Association des anciens étudiants de l’Ex-URSS, et Noufou Zougmoré, journaliste burkibabè.

"Sur le plan politique, après 63 ans vous vous rendez compte que de plus en plus il y a des sentiments vraiment d'indépendance totale. Même sur le plan économique maintenant, on cherche justement à s'affranchir de cette tutelle coloniale. Vous vous rendez compte que plus récemment, on a demandé à ce que l'armée française -c'est une armée d'occupation- quitte le Burkina Faso. Donc je dis que ces dernières années, nous constatons que non seulement l'indépendance politique s'affirme de plus en plus, mais l'indépendance économique est, je dirais, sur la voie", juge Ludovic Tapsoba, secrétaire général adjoint de l’Association des anciens étudiants et stagiaires de l’Ex-URSS."Ce n'est que dans un panafricanisme réel et concret que nous allons pouvoir avoir véritablement un impact sur ce développement économique. Je suis parfaitement d'accord avec le Président Ibrahim Traoré, il faut travailler à cela, pas seulement rester à faire des déclarations parce que beaucoup de gens l'ont fait depuis 1960. Il faut maintenant travailler avec les forces vives de la Nation", conclut M.Tapsoba, interrogé sur le projet de création d’une fédération avec le Mali.Retrouvez également dans cette émission:- Birahim Soumaré, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de trois Présidents maliens, et Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo, enseignant-chercheur à l'Université Nazi Boni/Bobo, sur la situation au Niger.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- L’ambassadeur algérien reçu par le numéro deux de la diplomatie russe avant son départ.- La Russie pourrait créer un hub de transport en Afrique de l’Est- 4 pays africains dans le top-25 des Marines les plus puissantes au monde.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

burkina faso

france

russie

urss

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, burkina faso, france, souveraineté, panafricanisme, russie, urss, аудио