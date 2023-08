https://fr.sputniknews.africa/20230804/le-coup-detat-au-niger-7e-producteur-mondial-duranium-fera-t-il-monter-les-prix-mondiaux-1061074064.html

Le coup d’État au Niger, 7e producteur mondial d’uranium, fera-t-il monter les prix mondiaux?

Le coup d’État au Niger, 7e producteur mondial d’uranium, fera-t-il monter les prix mondiaux?

Le Niger, touché par un coup d’État militaire, est le 7e producteur mondial d’uranium, bien que sa production en 2022 représente la moitié du volume enregistré... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T19:54+0200

2023-08-04T19:54+0200

2023-08-04T19:58+0200

international

niger

uranium

orano, ex-areva

classement

coup d'etat

économie

énergie nucléaire

gisements

hausse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/01/1060984390_0:232:2815:1815_1920x0_80_0_0_0632c5788c23d83f42923ade3e7c387b.jpg

En 2022, le Niger a produit environ 2.000 tonnes d'uranium, devenant le 7e producteur mondial et l’un des trois pays d’Afrique subsaharienne à faire partie du top-10 mondial, selon les statistiques de l'Association mondiale de l'énergie nucléaire (ANM).Le coup d’État qui s’est produit le 26 juillet dans ce pays influera-t-il sur les prix mondiaux d’uranium? Pour rappel, Euratom a annoncé fin juillet que le Niger couvrait un quart de la demande totale d’uranium de l’Union européenne (UE). Ce pays représente à lui seul environ 5% des besoins mondiaux.Au premier semestre 2023, les prix de l’uranium indispensable au combustible nucléaire, continuent de battre des records, montrant une hausse de 8% dès le début de l’année, relate un rapport de la compagnie énergétique française Orano, établi à partir des données de l’agence UxC. Le groupe Orano extrait de l’uranium dans le nord du Niger. Or, les nouvelles autorités nigériennes n’autorisent plus l’exportation d’uranium depuis les gisements gérés par Orano.Les problèmes du géant énergétique français, privé d’une source importante de ce minerai stratégique, pourraient avoir un impact sur le marché mondial de cette matière première, prévient le journal russe Kommersant. Pour autant, l’effet du coup d’État au Niger sur le marché de l’uranium pourrait n’être que provisoire, d’après le quotidien.Grand producteur d’uraniumDeuxième producteurd’Afrique, le Niger a produit 2.020 tonnes d’uranium en 2022, contre 4.518 tonnes en 2013, selon ANM, soit moitié moins.Les deux autres pays africains qui font partie du top-10 sont la Namibie et l’Afrique du Sud.Des militaires au pouvoir au NigerLe 26 juillet, des militaires nigériens avec à leur tête le général Amadou Abdramane, chef de la Garde présidentielle, ont destitué le Président Mohamed Bazoum, élu en 2021. Amadou Abdramane s’est proclamé nouveau chef d’État et a créé peu après le Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) pour assurer la gestion du pays.Le 30 juillet, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné le coup d’État au Nigeret a adressé un ultimatum aux autorités autoproclamées pour rétablir l’ordre constitutionnel.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, niger, uranium, orano, ex-areva, classement, coup d'etat, économie, énergie nucléaire, gisements, hausse, prix, afrique subsaharienne