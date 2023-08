https://fr.sputniknews.africa/20230804/des-drones-navals-de-kiev-aneantis-dans-un-port-russe-de-la-mer-noire-1061072053.html

Des drones navals de Kiev anéantis dans un port russe de la mer Noire

Des drones navals de Kiev anéantis dans un port russe de la mer Noire

La Marine russe a repoussé une nouvelle attaque de vedettes sans pilote ukrainiennes contre la base navale de Novorossiïsk, au bord de la mer Noire. Selon les... 04.08.2023, Sputnik Afrique

Les forces navales russes ont repoussé dans la nuit du 3 au 4 août une attaque de deux drones navals ukrainiens dans le bassin du port de Novorossiïsk, sur la mer Noire, a déclaré le gouverneur du territoire de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.Le maire de la ville, Andreï Kravtchenko, a détaillé par la suite que l’attaque avait été déjouée par le grand navire de débarquement de chars Olenegorsky Gornyak et la vedette antisabotage Souvorovets.Le syndicat de l’Union russe des marins a informé Sputnik le 4 août que le port de Novorossiïsk fonctionnait de manière habituelle, "les opérations de fret suivent leur planning".Attaques de Kiev en mer NoireL’armée ukrainienne tente régulièrement d’attaquer les navires et infrastructures russes sur la mer Noire avec des drones de surface. Celles-ci sont repoussées.Peu avant, Kiev avait assuré être responsable des deux attaques contre le pont russe de Crimée d’octobre 2022 et de juillet 2023.

