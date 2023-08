https://fr.sputniknews.africa/20230802/moscou-pourrait-creer-un-hub-de-transport-en-afrique-de-lest-1061016016.html

Moscou pourrait créer un hub de transport en Afrique de l'Est

Un centre logistique portuaire pourrait être construit en Afrique de l’Est, dans le cadre du projet de transport international Nord-Sud, selon le ministre... 02.08.2023, Sputnik Afrique

La Russie examine la possibilité de mettre en place un centre logistique portuaire sur la côte est de l'Afrique, a annoncé ce mercredi 2 août le ministre russe du Développement économique.Ce corridor de transport international Nord-Sud est un itinéraire ferroviaire et naval conçu pour assurer la liaison de transport entre la Russie et l'Inde via l'Iran.Des travaux sur le développement de coopération avec les pays africain dans le cadre de création du corridor Nord-Sud avaient également évoqués par le vice-ministre russe des Transports, Dmitri Zverev, en marge du 2e Sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg.Corridor Nord-SudLa Russie, l'Inde et l'Iran ont signé un accord sur sa création du couloir de transport Nord-Sud en 2000. Plus tard, la liste des participants au projet s'est étendue à 14. L'objectif du projet est d'attirer le transit des flux de marchandises en provenance d'Inde, d'Iran et des pays du golfe Persique via le territoire russe vers l'Europe.Par rapport à la voie maritime passant par le canal de Suez, la distance est divisée par deux, ce qui réduit le temps et le coût du transport. Maintenant, le projet combine plusieurs systèmes de transport nationaux.

