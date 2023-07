https://fr.sputniknews.africa/20230730/tradition-de-partenariat-le-chef-de-la-diplomatie-seychelloise-sur-la-cooperation-avec-la-russie-1060935368.html

Tradition de partenariat: le chef de la diplomatie seychelloise sur la coopération avec la Russie

Tradition de partenariat: le chef de la diplomatie seychelloise sur la coopération avec la Russie

Commerce, éducation, espace comme zone démilitarisée. Le ministre seychellois des Affaires étrangères a salué auprès de Sputnik divers aspects de coopération... 30.07.2023, Sputnik Afrique

Dans une interview exclusive accordée à Sputnik Afrique, le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde, a mis en relief la tradition de bonnes relations russo-seychelloises.Le besoin de bourses dans divers domaines d’études a ainsi été souligné par M.Radegonde.Il a exprimé sa gratitude pour l'ouverture de la Russie à l'accueil des étudiants seychellois et a souligné l'importance d'une éducation de qualité qui donne aux étudiants les moyens de contribuer au développement des Seychelles à leur retour.Le ministre des Affaires étrangères a aussi souligné le rôle des partenariats avec des pays amis, dont la Russie, qui contribue à assurer le rapatriement des connaissances et de l’expertise.Vers de nouvelles coopérationsDivers aspects de la coopération mutuelle russo-seychelloise, à savoir le commerce, l’éducation, ainsi que l'importance de l’espace démilitarisé, ont été mis en lumière.Tout en reconnaissant le volume modeste des échanges actuels entre les deux pays, principalement représentés par les investissements russes dans l'industrie touristique des Seychelles, Sylvestre Radegonde espère un potentiel d’investissements dans d'autres secteurs, comme la pêche, le pays regorgeant de ressources halieutiques.Qui plus est, le chef de la diplomatie a mis en relief la déclaration conjointe signée entre les Seychelles et la Russie sur le fait de ne pas placer les premiers des armes dans l'espace, exprimant l'espoir d'un espace démilitarisé qui va au-delà de simples déclarations.

