https://fr.sputniknews.africa/20230802/larmee-du-nigeria-precise-dans-quel-cas-elle-interviendra-au-niger-1061009330.html

L’armée du Nigeria précise dans quel cas elle interviendra au Niger

L’armée du Nigeria précise dans quel cas elle interviendra au Niger

Le Nigeria qui assurera la présidence tournante de la CEDEAO en 2024, serait prêt à apporter son soutien militaire aux autorités démocratiques du Niger si... 02.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-02T16:16+0200

2023-08-02T16:16+0200

2023-08-02T16:16+0200

international

niger

nigeria

afrique subsaharienne

coup d'etat

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

militaires

intervention

forces armées

rfi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1f/1060946029_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_446136342b4fe43b464871291136aa0d.jpg

Si la CEDEAO le décide, l’armée nigériane interviendra au Niger, où un coup d’État s’est produit le 26 juillet, a déclaré le 1er aout le chef des armées du Nigeria, le général Christopher Musa à la Radio France Internationale (RFI).Le chef des forces nigérianes a qualifié la situation actuelle au Niger d’inacceptable et a réitéré l’intention des autorités du pays, prononcée peu avant par le Président nigérien, de ne pas soutenir "une prise de contrôle du pouvoir par les militaires".Cette déclaration du général Christopher Musa survient la veille de la réunion des chefs d’états-majors des pays membres de la CEDEAO prévue du 2 au 4 août à Abuja au sujet de la situation au Niger.Un défi pour le Nigeria, futur dirigeant de la CEDEAOÉlu président de la CEDEAO le 9 juillet, le Président du Nigéria Bola Tinubu remplacera à ce poste, à partir de 2024, le dirigeant bissau-guinéen. Le coup d’État au Niger représenterait ainsi un défi pour les autorités nigérianes tenues davantage responsables auprès de la CEDEAO de la résolution de conflits dans la région.Les forces armées nigérianes comptent près de 215.000 soldats et disposent de nombreux équipements. Elles occupent la quatrième place sur le continent en termes de potentiel militaire.Coup d’État au Niger et ultimatum de la CEDEAODepuis le 26 juillet, le pouvoir au Niger est aux mains du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP).Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle s’est proclamé nouveau chef d’État, en annonçant le renversement de Mohamed Bazoum, élu en 2021. Le 1er août, le CNSP a commencé à procéder à certaines nominations et a rouvert les frontières avec cinq pays. Le Président Bazoum reste retenu à Niamey.Le 30 juillet, la CEDEAO a émis un ultimatum forçant les autorités autoproclamées nigériennes de rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays. Le cas échéant, la CEDEAO se laisse le droit de recourir à une intervention militaire au Niger, selon un communiqué de l’organisation.

niger

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, niger, nigeria, afrique subsaharienne, coup d'etat, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), militaires, intervention, forces armées, rfi