La Défense russe limite les vols et la navigation dans le détroit de Kertch

La Défense russe limite les vols et la navigation dans le détroit de Kertch

Le ministère russe de la Défense a imposé des restrictions sur la navigation des navires et sous-marins, et les vols dans la région du détroit de Kertch à... 02.08.2023

2023-08-02T22:22+0200

À partir de ce mercredi 2 août, le détroit de Kertch, entre la mer d'Azov et mer Noire, est fermé aux bateaux de surface ou sous-marins qui ne font pas partie de la Marine russe ou ne relèvent pas des forces de l’ordre russes, a annoncé le ministère de la Défense.L’instance précise qu’exception est faite aux navires, bateaux et embarcations appartenant à la Marine, au Service fédéral de sécurité (FSB) et à la Garde nationale de Russie (Rosgvardia), ainsi qu’aux navires suivant dans la journée les chenaux et les itinéraires recommandés via le détroit de Kertch, en transit ou à destination des ports situés dans le détroit.Limitation de la circulation en mer NoireSuite à l'expiration de l'accord céréalier le 18 juillet, la Défense russe a déclaré qu'elle considérerait les navires faisant route vers l'Ukraine en mer Noire comme transportant du fret militaire à partir du 20 juillet.En outre, le ministère a nommé plusieurs zones temporairement dangereuses pour la navigation. Il s’agit des régions situées dans le nord-ouest et le sud-est des eaux internationales de la mer Noire. La Défense a précisé avoir émis des avertissements sur le retrait des garanties de sécurité pour les marins conformément à la procédure établie.Peu après l’Ukraine a, pour sa part, déclaré considérer les navires voguant vers les ports russes en mer Noire comme potentiellement chargés de fret militaire.Depuis la fin de l’accord céréalier, Kiev a plusieurs fois tenté d’attaquer des navires russes en mer Noire avec les drones navals. Ces attaques ont été déjouées par les forces russes.

