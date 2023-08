https://fr.sputniknews.africa/20230801/uranium-et-petrole-ce-pays-africain-opte-pour-la-russie-comme-partenaire-sur-1060983484.html

Uranium et pétrole: ce pays africain opte pour la Russie comme partenaire sûr

Uranium et pétrole: ce pays africain opte pour la Russie comme partenaire sûr

Au cours du 2e sommet Russie-Afrique, Moscou a confirmé sa disposition à aider dans le développement des pays africains. Le représentant d'un parti politique... 01.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-01T17:06+0200

2023-08-01T17:06+0200

2023-08-01T17:06+0200

afrique subsaharienne

niger

russie

international

partenariat

pétrole

uranium

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

Le Niger considère la Russie comme un partenaire sérieux et fiable qui peut changer les précédents afin de réaliser des projets communs mutuellement bénéfiques pour développer les gisements d'uranium et de pétrole dans le pays, a déclaré ce 1er août à Sputnik Oumarou Abdourahamane, président du Parti panafricain du Niger.Le sommet de l'espoirSuivant sa logique, M.Abdurahamane a également souligné l'importance du 2e sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg fin juillet. Il a noté que le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique serait profitable mutuellement aux peuples africain et russe.Coup d'État au NigerDans la soirée du 26 juillet, le Président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé des militaires se présentant comme les Forces de défense et de sécurité. Il est retenu à Niamey dans sa résidence présidentielle. Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est proclamé nouveau chef du pays et s'est présenté comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP).Le général a expliqué le coup d’État par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans le pays. La diplomatie russe avait appelé le 27 juillet "les parties au conflit à s'abstenir de recourir à la force" et avait souhaité "la libération rapide du Président M.Bazoum par les militaires".Le deuxième Sommet Russie-Afrique qui avait pour devise "Pour la paix, la sécurité et le développement" s'est déroulé les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Les 49 délégations qui y ont assisté se sont dits satisfaites de l'organisation de l'évènement.

afrique subsaharienne

niger

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, russie, international, partenariat, pétrole, uranium