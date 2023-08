https://fr.sputniknews.africa/20230801/la-france-va-debuter-aujourdhui-levacuation-de-ses-ressortissants-du-niger-1060970458.html

La France va débuter "aujourd'hui" l'évacuation de ses ressortissants du Niger

Le Quai d'Orsay justifie sa décision par les "violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l'espace aérien". 01.08.2023, Sputnik Afrique

La France a décidé d'évacuer dès le 1er août ses ressortissants du Niger, "compte tenu de la situation à Niamey", a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Le Quai d'Orsay justifie cette décision par les "violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens".Quelque 600 Français se trouvent actuellement sur place au Niger, un chiffre qui ne prend pas en compte ceux en vacances et se trouvant pour le moment hors du pays.Crise au NigerDans la soirée du 26 juillet, des militaires se présentant comme les Forces de défense et de sécurité ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est autoproclamé nouveau chef du pays et s'est présenté comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP). Il a justifié le coup d'État par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans le pays.Actuellement Mohamed Bazoum reste retenu à Niamey dans sa résidence présidentielle.Plusieurs organisations internationales, à savoir l’Union africaine, l’Onu, l’UE et plusieurs pays africains et occidentaux ont condamné le coup d’État. La diplomatie russe a appelé le 27 juillet "les parties au conflit à s'abstenir de recourir à la force" et a déclaré compter "sur la libération rapide du Président M.Bazoum par les militaires".

