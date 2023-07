https://fr.sputniknews.africa/20230731/un-missile-ukrainien-detruit-un-bus-a-donetsk-des-morts-et-des-blesses--images-1060952008.html

Un missile ukrainien détruit un bus à Donetsk, des morts et des blessés – images

Un missile ukrainien détruit un bus à Donetsk, des morts et des blessés – images

Le centre-ville de Donetsk a été pilonné ce 31 juillet par les forces ukrainiennes. Le chef par intérim de la république populaire de Donetsk fait état de deux... 31.07.2023, Sputnik Afrique

Denis Pouchiline, chef par intérim de la république populaire de Donetsk, a dressé via Telegram le bilan des tirs ukrainiens menés dans la matinée du 31 juillet contre le centre-ville de Donetsk.Des soins médicaux ont été accordés aux blessés, a-t-il ajouté.Des voitures incendiéesLe pilonnage de Donetsk a commencé à 6h15. Les Ukrainiens ont tiré sur la ville plus de 30 projectiles différents. Outre des pièces d’artillerie, des lance-roquettes multiples ont été utilisés. Souvent les tirs sont menés avec des obus de type Otan de calibre 155 mm.Le maire de Donetsk Alekseï Koulemzine a annoncé qu’en plus du bus détruit, les impacts ont mis le feu à deux voitures.

