https://fr.sputniknews.africa/20230712/les-villes-de-donetsk-et-de-makeievka-essuient-de-nouveau-des-tirs-ukrainiens-1060482059.html

Les villes de Donetsk et de Makeïevka essuient de nouveau des tirs ukrainiens

Les villes de Donetsk et de Makeïevka essuient de nouveau des tirs ukrainiens

Deux villes de la république populaire de Donetsk, y compris la capitale, ont été pilonnées ce matin par des obus de 155 mm fournis à l'Ukraine par l'Otan. Une... 12.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-12T08:26+0200

2023-07-12T08:26+0200

2023-07-12T08:27+0200

donbass. opération russe

donetsk

république populaire de donetsk (rpd)

conflit ukrainien

ukraine

pilonnage

makeïevka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/04/1059708933_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_bd32fb0413b1f161bbf4b2fbd8a5c3c3.jpg

L'armée ukrainienne a pilonné ce mercredi matin les villes voisines de Donetsk et de Makeïevka avec 29 obus de calibre 155 mm, ont fait savoir sur Telegram les autorités de la république populaire de Donetsk.Une demi-heure après, sept autres projectiles ont touché deux quartiers de Donetsk et encore plus tard, onze ont visé la ville. Parallèlement, six autres ont été tirés sur Makeïevka, ville satellite de la capitale de la république.Des livraisons de l'OtanL'artillerie de calibre 155 mm est utilisée par les pays de l'Otan. Les États-Unis ont fourni à Kiev des obusiers de longue portée M777 de ce calibre, les troupes ukrainiennes les utilisent activement pour pilonner des villes des républiques de Donets et de Lougansk. L'armée de Kiev a également reçu des canons automoteurs PzH 2000, des obusiers automoteurs polonais Krab et des canons automoteurs français Caesar, également chargés avec des obus de ce calibre.

donetsk

ukraine

makeïevka

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donetsk, république populaire de donetsk (rpd), conflit ukrainien, ukraine, pilonnage, makeïevka