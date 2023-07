https://fr.sputniknews.africa/20230731/un-haut-diplomate-russe-pour-beaucoup-de-pays-africains-le-systeme-financier-actuel-est-perime-1060962475.html

Un haut diplomate russe: "Pour beaucoup de pays africains, le système financier actuel est périmé"

Un haut diplomate russe: "Pour beaucoup de pays africains, le système financier actuel est périmé"

Pour Sputnik Afrique l’ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire Alexeï Saltykov donne les perspectives d’élargissement des échanges de la Russie... 31.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-31T18:18+0200

2023-07-31T18:18+0200

2023-07-31T18:18+0200

zone de contact

podcasts

burkina faso

côte d'ivoire

russie

afrique

monnaie nationale

transaction

sanctions

coopération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1f/1060961696_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4ef6d209180f1035e1efb3e2a2eb2fd5.jpg

Un haut diplomate russe: «Pour beaucoup de pays africains, le système financier actuel est périmé» Pour Sputnik Afrique, l’ambassadeur russe au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire donne les perspectives d’élargissement des échanges de la Russie avec l’Afrique et expose les raisons pour lesquelles les pays du continent souhaitent commercer en monnaies nationales.

Les autorités burkinabé comprennent "que le système qui existe ne leur convient pas. Le Burkina Faso se trouve aussi sous sanctions. Ils ne peuvent pas avoir de prêts, de crédits auprès des organisations sous-régionales et ils en souffrent beaucoup. Donc, de ce point de vue, on peut affirmer que [...] pour beaucoup de pays africains, le système financier actuel est périmé, obsolète. Donc il faut chercher d’autres moyens de faire des transactions bancaires. Il faut utiliser plus de monnaies locales et je sais que ce travail se développe de plus en plus", indique Alexeï Saltykov, ambassadeur de la Russie en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso."Il y a beaucoup de potentiel dans le domaine de la fabrication des cuirs parce qu'il y a beaucoup d'attention accordée à l'élevage. Et ils sont vraiment très forts dans la transformation des cuirs. Il y a bien sûr la santé, le domaine de la santé. Ils ont besoin de technologies pour diminuer en premier lieu les évacuations médicales pour des maladies qui ne peuvent pas être traitées localement. Et cela pèse lourdement sur le budget national. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent aussi à développer le domaine de l'éducation et ils ont même créé une sorte de Skolkovo local, où ils veulent vraiment s'appuyer sur les nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation", précise l’ambassadeur russe.Retrouvez également dans ce numéro:Ibrahim Traoré, Président de la Transition du Burkina Faso, sur la coopération entre son pays et la Russie ainsi que sur la sécurité du continent africain.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:-La Bolivie prend ses distances avec le dollar.-La Russie réagit aux évènements en cours au Niger.-Un nouveau pays occidental envoie des mails par erreur au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

burkina faso

côte d'ivoire

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, burkina faso, côte d'ivoire, russie, afrique, monnaie nationale, transaction, sanctions, coopération, budget, concurrence, аудио