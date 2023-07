https://fr.sputniknews.africa/20230731/premiere-apparition-du-president-nigerien-renverse-le-26-juillet---photo-1060942278.html

Première apparition du Président nigérien renversé le 26 juillet - photo

Première apparition du Président nigérien renversé le 26 juillet - photo

Une image du Président nigérien déchu Mohamed Bazoum, retenu par sa propre garde, est apparue sur la chaîne de télévision Al Arabiya. Sa photo en compagnie du... 31.07.2023, Sputnik Afrique

La première photo du Président nigérien Mohamed Bazoum, démis de ses fonctions depuis le coup d’État du 26 juillet, a été publiée par la chaîne de télévision Al Arabiya.Sur la photo, Mohamed Bazoum, tout sourire, est en compagnie du Président de la Transition tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon Al Arabiya, l’image a été prise dans la résidence de M.Bazoum où il est détenu par la garde présidentielle.Selon les médias, le dirigeant tchadien s’est rendu au Niger pour médiation.Coup d’État au NigerDans la soirée du 26 juillet, des militaires se présentant comme les Forces de défense et de sécurité ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé Mohamed Bazoum. Ils ont déclaré qu’ils ont "décidé de mettre fin au régime que vous connaissez".Ces militaires ont suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes et instauré un couvre-feu.Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est autoproclamé nouveau chef du Niger.Se présentant comme le président du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), il a justifié le renversement de Mohamed Bazoum par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans le pays.Le Conseil de sécurité de l'Onu a appelé à la libération immédiate du Président déchu Mohamed Bazoum, qui est détenu.Le 27 juillet, Moscou a appelé "les parties au conflit à s'abstenir de recourir à la force" et a déclaré compter "sur la libération rapide du Président M.Bazoum par les militaires".

