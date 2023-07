https://fr.sputniknews.africa/20230731/mort-mysterieuse-dun-general-americain-tue-dans-le-crash-dun-avion-monomoteur-1060949104.html

Mort mystérieuse d'un général américain tué dans le crash d'un avion monomoteur

Un petit avion privé du général de l'armée américaine Anthony Potts s'est écrasé la semaine dernière dans le Maryland. Le haut gradé est décédé.

Un crash d'avion a tué lundi dernier Anthony Potts, général de l'armée américaine, dans le Maryland. La victime, 59 ans, pilotait l'avion Piper PA-28 Cherokee et était seul à bord. Il est décédé sur-le-champ, rapporte Military.com.Les causes de l'accident font toujours l'objet d'une enquête. L'avion s'est écrasé dans une zone boisée vers 19h20 sur des terres agricoles privées.Selon le Conseil national de la sécurité des transports, rien n'indiquait que le petit avion transportait un enregistreur de données de vol ou un enregistreur vocal dans le poste de pilotage, communément appelés "boîtes noires". La plupart des petits avions ne sont pas tenus par la loi de transporter des enregistreurs.Appelé à moderniser l'armée après le début du conflit en UkraineM.Potts avait servi dans l'armée à partir de 1986 et avait occupé plusieurs postes de commandement. Il venait tout juste d'annoncer qu'il prendrait sa retraite de l'armée.En tant que chef du Programme pour le commandement, le contrôle et les communications tactiques (PEO C3T), le général a dirigé les efforts de modernisation et a guidé une main-d'œuvre de plus de 1.600 personnes qui "ont acquis, mis en service et soutenu les réseaux de communication, les radios, les systèmes satellites et les autres matériels dont les soldats ont besoin pour dominer l'information sur le champ de bataille", selon le service.Il avait été nommé à ce poste le 1er mars 2022, moins d'une semaine après le lancement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Il est entré dans ses fonctions en juin 2022 et a été remplacé fin juin dernier.

