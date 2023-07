https://fr.sputniknews.africa/20230723/soudan-neuf-morts-dans-un-crash-davion-larmee-evoque-un-incident-technique-1060723305.html

Soudan: neuf morts dans un crash d'avion, l'armée évoque un "incident technique"

Neuf personnes, dont quatre soldats, sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion civil à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du Soudan épargné par la... 23.07.2023, Sputnik Afrique

"Un enfant a survécu" dans le crash de cet "avion civil Antonov" dans cet aéroport, le seul en fonctionnement du pays où la guerre a fait près de 4.000 morts et plus de 3,3 millions de déplacés et réfugiés, précise le communiqué de l'armée.

