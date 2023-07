https://fr.sputniknews.africa/20230731/la-russie-ne-nous-refuse-rien-le-president-burkinabe-salue-laide-securitaire-russe-1060941002.html

"La Russie ne nous refuse rien": le Président burkinabé salue l’aide sécuritaire russe

Le Burkina Faso peut compter sur l’aide militaire russe dans sa lutte contre le terrorisme, a déclaré à Sputnik Afrique son Président de la Transition, Ibrahim... 31.07.2023, Sputnik Afrique

Engagé dans une guerre contre les groupes terroristes, le Burkina Faso peut compter sur l’arsenal russe pour renforcer ses forces armées, a indiqué à Sputnik Afrique le Président de la Transition, Ibrahim Traoré.La Russie n’oppose en effet aucune restriction à la vente de matériel militaire, au contraire d’autres pays. Moscou est même prêt à offrir certaines armes gratuitement pour venir à bout du terrorisme au Sahel, souligne le dirigeant burkinabé.Terrorisme au SahelComme plusieurs pays de la bande sahélienne, le Burkina Faso combat des groupes terroristes, qui sévissent particulièrement dans le nord et l’est du pays. Ouagadougou développe ses liens militaires et techniques avec Moscou. Un accord intergouvernemental entre les deux pays a été signé en 2018. Il prévoit l'échange d'expériences en matière de maintien de la paix et de lutter contre le terrorisme.

