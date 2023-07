https://fr.sputniknews.africa/20230731/attention-selective-un-ministre-congolais-deplore-lindifference-autour-des-conflits-africains-1060956169.html

Attention "sélective": un ministre congolais déplore l’indifférence autour des conflits africains

Attention "sélective": un ministre congolais déplore l'indifférence autour des conflits africains

La communauté internationale ne devrait pas fermer les yeux sur la multiplication des conflits et crises humanitaires en Afrique, a déclaré à Sputnik... 31.07.2023

Indignations à géométrie variable. Alors que les regards de l’Occident sont braqués sur l’Ukraine, l’Afrique continue d’être le théâtre de conflits et de guerres fratricides, a rappelé à Sputnik Jean-Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.Une sombre réalité que la communauté internationale ne devrait pas faire passer au second plan. Les populations du Sahel, frappées de plein fouet par le terrorisme et l’insécurité alimentaire, doivent notamment être soutenues. Tout comme le Soudan, touché par des crises à répétition qui déplacent des milliers réfugiés dans les pays voisins.Mais au-delà du soutien international, la solidarité africaine peut aussi s’exercer pour pacifier le continent. L’Union africaine en a fait la démonstration en Libye, à travers son Comité de Haut Niveau dirigé par le Président congolais Denis SassouNguesso. Des efforts qui devraient déboucher prochainement sur la tenue d’une Conférence de réconciliation très attendue, au "caractère inclusif". Une réunion préparatoire s’est d’ailleurs tenue à Brazzaville, avec "la participation de toutes les sensibilités politiques", s’est réjoui Jean-Claude Gakosso.Partenariat russeS’il elle tente d’œuvrer à l’apaisement en Afrique, la République du Congo n’en perd pas de vue ses intérêts pour autant. Brazzaville continue ainsi de multiplier les partenariats pour booster son développement, en particulier avec Moscou.Le secteur énergétique est notamment un terrain d’entente porteur entre les deux pays. Des négociations sont ainsi en cours avec la société russe RASU, pour participer à la construction des centrales hydroélectriques sur le fleuve Kouilou. Le géant pétrolier russe Lukoil travaille également avec la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC). Dans ces optiques de partenariats, Moscou a même proposé de passer l’éponge sur la dette congolaise, confie Jean-Claude Gakosso.Moscou a déjà effacé pour 23 milliards de dollars de dette des pays africains, avait d’ailleurs récemment affirmé Oleg Ozerov, diplomate à la tête du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique. Le problème de la dette de ces pays envers la Russie est réglé à 90%, avait-il ajouté.

