Poutine: la Russie augmente constamment sa marine, 30 nouveaux navires arriveront cette année

Poutine: la Russie augmente constamment sa marine, 30 nouveaux navires arriveront cette année

Vladimir Poutine a mis en valeur la puissance de la marine russe qui ne cesse de se renforcer. Cette année seulement, elle ajoutera à sa flotte 30 nouveaux... 30.07.2023

Alors que plus de 3.000 marins, 33 bâtiments de surface et 4 sous-marins participent ce 30 juillet au principal défilé de la Marine russe à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a salué sa puissance qui ne cesse de croître.Et d’indiquer que depuis l'époque de Pierre le Grand, la marine a servi la Russie avec dévouement et sans réserve.Retraçant l’histoire de la Russie, le chef de l’État a rappelé les victoires navales triomphales, les voyages autour du monde et les grandes découvertes géographiques, les progrès exceptionnels dans les sciences et technologies, tout cela grâce à la marine.Vladimir Poutine a tenu à remercier la marine russe pour l'accomplissement des tâches et son service impeccable, soulignant que la flotte russe est un rempart fiable pour la protection des frontières.De nouveaux navires arrivent bientôtLe Président a en outre noté que parmi ceux qui ont été mis en service de combat, figure la corvette de missiles Merkury battant le drapeau de Saint-André de la marine "comme un signe de l'inviolabilité de nos traditions navales, un symbole de courage, de bravoure et d'inflexibilité des marins militaires."Invités du défilé de la marineAccompagné du ministre russe de la Défense, le général d'armée Sergueï Choïgou, ainsi que de l'amiral Evmenov, Vladimir Poutine a parcouru, en vedette présidentielle, les lignes cérémonielles des navires de guerre dans les eaux du golfe de Finlande, de la Neva et de la rade de Kronstadt, en félicitant le personnel de leurs équipages à l'occasion de la Journée de la Marine.Parmi les invités étrangers du défilé figurent quatre leaders africains, à savoir les Présidents du Burkina Faso, de la République du Congo, du Mali et de l'Érythrée, ainsi que des représentants de cinq autres pays participant au sommet Russie-Afrique. Parmi les spectateurs dans les gradins de Kronstadt se trouvaient des vétérans de la Grande Guerre patriotique et des militaires ayant participé à l’opération spéciale russe en Ukraine.

