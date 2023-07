https://fr.sputniknews.africa/20230730/le-premier-vehicule-de-combat-suedois-cv90-capture-par-larmee-russe---video-1060927455.html

Le premier véhicule de combat suédois CV90 capturé par l’armée russe - vidéo

Le premier véhicule de combat suédois CV90 capturé par l’armée russe - vidéo

Des images du Combat Vehicle 90, premier blindé suédois remarqué dans la zone du conflit ukrainien et capturé par l’armée russe, ont été rendues publiques. Il... 30.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-30T13:34+0200

2023-07-30T13:34+0200

2023-07-30T14:07+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

équipement militaire

suède

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1e/1060927109_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_c72c61de390f00a1502ee1763e138038.jpg

Au cours d’un combat sur l’axe de Krasny Liman le 29 juillet, un soldat russe a touché au un lance-roquettes antichar portatif un véhicule blindé suédois CV90. Le lendemain, une vidéo montrant en détail ce véhicule suédois, le premier dans la zone du conflit ukrainien, a été publiée.Le commandant du CV90 a été tué, alors que les survivants de l'équipage ukrainien se sont enfuis, a précisé auprès d’un correspondant de Spuntik un militaire russe.Les images montrent un impact de roquette non guidée, le blindage du CV-90 ayant été brûlé par une charge creuse. À l'extérieur, le véhicule de combat porte un signe tactique des Forces armées ukrainiennes - une croix blanche équilatérale.Le véhicule est recouvert d'un filet de camouflage et d'un matériau calorifuge pour réduire la visibilité pour les dispositifs d'imagerie thermique. À l'intérieur du véhicule, certaines inscriptions en suédois sont traduites en russe: par exemple, la place du tireur est indiquée.Combat Vehicle 90Le véhicule de combat 90 (CV-90) fait partie d’une famille de véhicules de combat en service dans l'armée suédoise depuis 1993. Il est équipé d'un canon de 40 mm, son blindage protège contre les projectiles de 30 mm. Il existe plus de 500 engins de ce type en Suède.Stockholm a annoncé le transfert de 50 véhicules de combat d'infanterie CV-90 à Kiev en février. Début juillet, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a annoncé l'arrivée d'équipements et la volonté des forces armées ukrainiennes de les utiliser au combat.

russie

ukraine

suède

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, équipement militaire, suède, conflit ukrainien