Poutine commente la prochaine tenue du sommet des BRICS en Afrique du Sud

Poutine commente la prochaine tenue du sommet des BRICS en Afrique du Sud

29.07.2023

2023-07-29T11:27+0200

2023-07-29T11:27+0200

2023-07-29T12:01+0200

La Russie fera tout pour soutenir l'Afrique du Sud lors du prochain sommet des BRICS, a déclaré Vladimir Poutine lors de sa rencontre ce samedi avec le Président sud-africain à Saint-Pétersbourg. Il est convaincu que l'événement se tiendra au plus haut niveau.Les relations entre la Russie et l'Afrique du Sud sont stratégiques et deviennent de plus en plus étoffées. Leurs échanges commerciaux ont augmenté de 16,4% l'année dernière, pour atteindre 1,3 milliard de dollars, a déclaré le chef de l'État russe.L'enseignement en prioritéParmi les domaines de coopération prometteurs, le Président a cité l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la science et l'innovation. La Russie accorde une grande attention à l'extension des liens en matière d'enseignement, selon lui. Le quota des bourses pour les étudiants sud-africains dans les universités russes sera presque triplé en 2023-2024 et atteindra la centaine.Les BRICS réunissent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette dernière préside actuellement le groupe. Le sommet des BRICS se tiendra en août à Johannesburg. La Russie y sera représentée par le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, Vladimir Poutine y participera en visioconférence.

