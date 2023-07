https://fr.sputniknews.africa/20230728/ces-deux-pays-des-brics-seraient-opposes-a-lelargissement-rapide-du-groupe-1060871015.html

Ces deux pays des BRICS seraient opposés à l’élargissement rapide du groupe

Alors que la Chine veut voir les BRICS s’élargir rapidement pour qu’il puisse accroître son influence politique face aux États-Unis, l'Inde et le Brésil s'y... 28.07.2023, Sputnik Afrique

brics

russie

chine

xe sommet des brics à johannesbourg

L’élargissement rapide des BRICS est le sujet de désaccords entre certains membres du groupe. Le Brésil et l’Inde ne partagent pas l’enthousiasme de la Chine sur l’adhésion d’autres pays au bloc, révèle Bloomberg qui cite plusieurs sources proches du dossier.D’après Bloomberg, le souhait de dizaines de nations de rejoindre les BRICS "alimente les inquiétudes occidentales selon lesquelles le groupe est en train de devenir un contrepoids à Washington et à l'Union européenne".Des sources de Bloomberg affirment que l'Inde et le Brésil veulent utiliser le sommet pour discuter de l'éventuelle adhésion de pays supplémentaires avec le statut d'observateurs. L'Afrique du Sud, elle, soutient la discussion de différentes options d'adhésion mais ne s'oppose pas nécessairement à l'expansion.La position de Pékin et de MoscouInterrogée par Bloomberg, la diplomatie chinoise a rappelé que la réunion des dirigeants des BRICS l'année dernière avait autorisé l'élargissement et qu’ajouter plus de membres devait être un consensus politique.Quant à la Russie, lors de sa rencontre avec Dilma Rousseff à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a souligné que les membres des BRICS ne s'alliaient pas "contre quelqu'un mais dans leurs intérêts réciproques".Le sommet à JohannesburgL’Afrique du Sud accueillera le sommet du groupe fin août. Les dirigeants des pays membres examineront l’élargissement des BRICS, a fait savoir le Président sud-africain début juillet.Parmi ceux qui ont déposé une demande de candidature figurent l’Algérie, l’Égypte, l’Éthiopie, le Bangladesh, l’Arabie saoudite. Plusieurs d’autres pays, comme l’Indonésie, Bahreïn, le Mexique, le Nigeria, la Turquie ont également exprimé leur intérêt à rejoindre l’organisation.

