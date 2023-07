https://fr.sputniknews.africa/20230729/lotan-est-responsable-de-linsecurite-dans-le-sahel-qui-perdure-selon-le-chef-dun-parti-nigerien-1060893224.html

L'Otan est responsable de l’insécurité dans le Sahel qui perdure, selon le chef d'un parti nigérien

L'Otan est responsable de l’insécurité dans le Sahel qui perdure, selon le chef d'un parti nigérien

En renversant le régime libanais en 2011, l'Otan a fait "quelque chose d'illégal" et a provoqué une instabilité durable dans le Sahel. La France, qui a initié... 29.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-29T10:58+0200

2023-07-29T10:58+0200

2023-07-29T10:59+0200

sommet russie-afrique 2023

opinion

mansour elh amani

niger

russie

sahel

france

otan

sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1d/1060892892_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_1806c62b1573019347b76776664f0912.jpg

La Russie "joue un rôle très important" pour la sécurité du Sahel "parce que l'Afrique a besoin de tous les partenaires, les partenaires stratégiques et tous ceux qui veulent vraiment aider le continent ou la région à se stabiliser sur le plan sécuritaire et sur le plan économique". C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Mansour Elh Amani, président du parti nigérien Front patriotique pour la justice et le développement FPJD – IHSANI en marge du Sommet Russie-Afrique.Selon lui, l’insécurité dans la région a pris de l'ampleur depuis 2011, avec la chute du colonel Mouammar Kadhafi. Le Soudan, le Tchad, le Niger, le Burkina, le Mali sont depuis en proie à l’insécurité.Et c'est l'Occident qui en est responsable "parce que l'usage de l'Otan, au niveau de la Libye, c'était quelque chose qui est illégal". Car l'objectif de la charte de l’Alliance, "c'est que les pays membres peuvent riposter contre une attaque d’un pays non membre de l'Otan. La Libye n'a pas attaqué un pays membre de l'Otan, c’est la Libye a été attaquée par l'Otan". La France, un pays membre, a fait cette demande qui a été approuvée.La stabilité restaurée par la France?Évaluant la volonté de Paris, qui a essayé de restaurer la stabilité dans la région en y déployant un contingent militaire, Mansour Elh Amani a lancé:Selon le militant, "les pays du Sahel doivent revoir leur stratégie de partenariat" et trouver d’autres solutions.Un putsch est en effet en train de se dérouler dans ce pays subsaharien. Le général Abdourahmane Tchiani, chef de la Garde présidentielle, a renversé le 26 juillet le Président Mohamed Bazoum et vient de se proclamer nouvel homme fort du pays.

niger

russie

sahel

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, mansour elh amani, niger, russie, sahel, france, otan, sécurité