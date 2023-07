https://fr.sputniknews.africa/20230728/-prise-dotage-de-notre-devise-un-responsable-nigerien-appelle-a-la-dedollarisation-1060885949.html

"Prise d'otage de notre devise": un responsable nigérien appelle à la dédollarisation

Les pays africains doivent secouer l'emprise du dollar, qui cannibalise l'économie mondiale, a déclaré à Sputnik Mansour Elh Amani, président du parti Front... 28.07.2023

Une dépendance malsaine. Le monopole du dollar dans les échanges internationaux nuit à l’économie mondiale comme à celle des pays africains, a déclaré à Sputnik Mansour Elh Amani, président du parti Front Patriotique pour la Justice et le Développement (FPJD-IHSANI).Le responsable nigérien appelle de ses vœux la dédollarisation, qui donnerait une chance aux pays émergents, leur permettant d’avoir les coudées franches avec leur propre devise. Le Niger est par exemple toujours enchaîné au billet vert pour les conversions en roubles, rappelle ainsi le responsable.Déclin du dollarLe statut privilégié du dollar américain a pris du plomb dans l’aile depuis plusieurs mois. Plusieurs observateurs estiment que la devise américaine est en train de perdre son monopole international. "Elle ne sera plus la monnaie mondiale dominante", avait même averti récemment Paul Gruenwald, patron de la célèbre agence de notation Standard & Poor's.En Afrique, le billet vert est également remis en cause. Le Président kényan, William Ruto, a notamment appelé à privilégier les échanges en monnaies nationales, s’étonnant que des commerçants africains doivent passer par le dollar et perdre en commissions pour commercer entre voisins. Certaines voix s’élèvent également pour encourager la création d’un franc africain, pour sortir de la domination du dollar.D’autres pays explorent des pistes pour amorcer la dédollarisation. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) songent notamment à créer une devise commune, qui pourrait à terme concurrencer le dollar comme monnaie de réserve.

