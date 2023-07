Cette monnaie doit remplacer le dollar en Afrique, selon un économiste sénégalais

"L'Afrique est la seule région du monde dont le développement a été déterminé de l'extérieur au cours des quatre derniers siècles. Les Africains se rendent compte aujourd'hui qu'il n'est plus possible de tolérer cela, ce n'est plus possible dans le reste du monde", a-t-il souligné. Ajoutant que malgré tous les efforts des pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), le dollar "n'est pas prêt de tomber".