Les "sanctions illégales" boostent les liens entre le Zimbabwe et la Russie, selon une ministre

Les "sanctions illégales" boostent les liens entre le Zimbabwe et la Russie, selon une ministre

Monica Mutsvangwa, ministre de l’Information, de la Publicité et de la Radiodiffusion du Zimbabwe, estime que la situation est propice au développement des relations entre son pays et la Russie."Nos économies doivent se développer"Selon la ministre, le Zimbabwe et la Russie, frappés de "sanctions illégales" par les États-Unis, ont beaucoup en commun et "beaucoup de possibilités" de coopérer."La vérité, c'est que la Russie est soumise à des sanctions comme le Zimbabwe. Les sanctions illégales qui ont été imposées au Zimbabwe par les Américains, et la Russie est également soumise à ces sanctions", a-t-elle indiqué.Selon Mme Mutsvangwa, le continent africain est "l'un des centres d'investissement les plus attractifs" pour la Russie en raison de ses ressources naturelles et de l’âge de sa population.Soutien pendant la lutte contre les colonisateursElle a rappelé que les bonnes relations entre les deux pays remontaient à l’époque où la Russie soutenait le Zimbabwe dans sa difficile lutte pour la liberté.

