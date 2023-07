https://fr.sputniknews.africa/20230728/un-policier-na-pas-sa-place-en-prison-les-propos-du-chef-de-police-dechirent-lelite-francaise-1060874194.html

"Un policier n'a pas sa place en prison": les propos du chef de police déchirent l'élite française

"Un policier n'a pas sa place en prison": les propos du chef de police déchirent l'élite française

Les propos polémiques du patron de la police Frédéric Veaux, qui a reçu le soutien jeudi du ministre de l'Intérieur, continuaient vendredi de susciter des... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T16:14+0200

2023-07-28T16:14+0200

2023-07-28T16:20+0200

france

emmanuel macron

clément beaune

police

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/02/1060281867_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_41cc08c92afa376a49e4fd14872291ac.jpg

Le directeur général de la police avait affirmé dans un entretien au Parisien, publié dimanche dernier, qu'un policier "n'a pas sa place en prison" avant un procès.Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini a ainsi souligné sur BFMTV et RMC qu'en République "nul n'est au-dessus des lois" ni "en-dessous" notamment en ce qui concerne la présomption d'innocence qui "doit s'appliquer à tout citoyen et singulièrement aux forces de l'ordre".Il a aussi insisté sur la "séparation des pouvoirs". "L'indépendance de la justice a parfois été mise en cause, elle doit s'appliquer", a affirmé M.Guerini.Le ministre des Transports Clément Beaune a lui aussi sur France Inter rappelé plusieurs "principes" comme "la présomption d'innocence qui s'applique évidemment aux policiers (...) et à tous" et "l'indépendance de la justice qui vaut aussi pour tous les cas"."L'indépendance de la justice (...) n'est pas opposée à la police", a insisté M.Beaune. "Quand la justice est forte, la police est plus forte, quand la police peut faire son travail, la justice peut se rendre"."Présomption de culpabilité"De hauts magistrats ont manifesté par ailleurs vendredi "leur inquiétude" après des déclarations de Gérald Darmanin sur une "présomption de culpabilité" pesant, selon lui, sur les policiers dans des affaires judiciaires, une nouvelle "atteinte" selon eux à l'indépendance de la justice.Dans un entretien au Midi Libre diffusé jeudi, le ministre de l'Education Gabriel Attal a lui affirmé qu'il n'avait "pas compris les mots qu'il (M.Veaux, ndlr) a employés sur la détention provisoire"."Opposer les juges aux policiers nuit à la République", a également écrit jeudi sur Twitter, rebaptisé X, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale."Tous doivent par fonction appliquer la loi, respecter les citoyens et participer à la manifestation de la vérité. Toute autre attitude nourrit la défiance", a ajouté ce proche d'Emmanuel Macron.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, emmanuel macron, clément beaune , police