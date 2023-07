https://fr.sputniknews.africa/20230728/securite-alimentaire-lalliance-des-brics-evoque-ses-projets-en-afrique-1060876819.html

Sécurité alimentaire: l’Alliance des BRICS évoque ses projets en Afrique

Sécurité alimentaire: l’Alliance des BRICS évoque ses projets en Afrique

Avec l’assistance de l'Alliance des BRICS, des entreprises commerciales russes fournissent au continent noir des denrées alimentaires, raconte à Sputnik... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T16:55+0200

2023-07-28T16:55+0200

2023-07-28T18:02+0200

sommet russie-afrique 2023

burkina faso

afrique

brics

céréales

accord céréalier d’istanbul (2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244134_0:33:3523:2015_1920x0_80_0_0_c879cf9ada279603d6dffcd7af42c8d7.jpg

"Nous avons un plan gouvernemental" pour la solution au problème de la sécurité alimentaire de l'Afrique, a déclaré à Sputnik Afrique Larisa Zelentsova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS.Avec l’assistance de l'Alliance, certaines entreprises commerciales russes fournissent des denrées alimentaires et d'autres choses, a-t-elle précisé en marge du Sommet Russie-Afrique. L'organisation envoie également de l'aide humanitaire sur le continent. "Nous avons commencé par les parties occidentales de l'Afrique. Maintenant on continue aussi vers les parties centrales".À présent, "il y a la nécessité de résoudre les problèmes de logistique, il est possible" de le faire, a-t-elle poursuivi. Il existe en effet pour cela différentes manières qui ne sont pas seulement gouvernementales, selon elle.S'agissant de l'accord sur les céréales de la mer Noire, suspendu par la Russie, Mme Zelentsova a indiqué qu'il existait des moyens, "et il y en aura encore d'autres", pour acheminer le blé et les engrais en Afrique.Les possibilités que possède la Russie "sont basées sur des relations humaines, des contacts humains", a-t-elle souligné. La partie russe a rencontré, lors du Sommet, certains responsables d'entreprises d'engrais et convenu de certains contacts."La Russie n'a pas quitté l'Afrique"La Russie a récemment proposé au Burkina Faso d'envoyer une cinquantaine d'étudiants dans une université sur la Volga, ajoute Mme Zelemtsova. "On ne s'arrête pas, on avance dans toutes les directions possibles", indique-t-elle.Selon elle, les gens au Burkina veulent "aller plus loin, aller vers l'avenir, vers leur avenir, dont ils ont toujours rêvé".Et d'ajouter que certaines personnes lui demandent quel est le profit pour la Russie à épauler l'Afrique. "J'ai dit que nous étions amis et que les amis devaient s'entraider".

burkina faso

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique, brics, céréales, accord céréalier d’istanbul (2022)