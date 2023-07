https://fr.sputniknews.africa/20230728/kemi-seba-beaucoup-de-gens-vivent-sur-le-dos-de-nos-ressources-1060868463.html

Kémi Séba: "Le processus colonial est à l'aube de son déclin"

L'Afrique doit se centrer sur elle-même et arrêter d'attendre des conseils d'autrui, a estimé à Sputnik Afrique Kémi Séba, chef de l'ONG Urgences...

Malgré les pressions exercées sur eux, la majorité des pays sont venus participer au Sommet Russie-Afrique. Il s'agit du déclin d'un processus colonial, a estimé à Sputnik Afrique Kémi Séba, le chef de l’ONG Urgences panafricanistes, en marge du Sommet.Grâce à "l'explosion d'Internet, l'explosion des divers moyens de télécommunication", des gens comprennent que ce qui est valable pour les uns, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas valable pour eux. "Ils se disent mais pourquoi nous devons toujours continuer à livrer à bas prix nos ressources aux autres", a ajouté M.Séba.Les richesses souterrainesKémi Séba estime qu'il serait judicieux de constitutionnaliser l'interdiction de l'exportation des matières premières et de les transformer localement. "C'est une absolue nécessité, une absolue priorité. Et il faut que nos dirigeants aient ce courage.""Nous sommes arrivés à un stade où on doit d'abord prioriser l'Africain dans son absolu. On a toutes les ressources possibles, qu'elles soient humaines ou naturelles ou minières, on a tout".Or, "le problème est que beaucoup de gens vivent sur le dos de nos ressources et donc n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique priorise l'accès à ses propres ressources pour elle-même", explique le panafricaniste. Et l'Afrique doit travailler là-dessus, selon lui.Sécurité alimentaire"La souveraineté alimentaire c'est une question qui nous appartient", a martelé le militant. Mais "la seule chose qui manque" aux autorités "nées dans une dépendance intellectuelle", "c'est le volontarisme politique", estime-t-il."Nos sols regorgent de toutes les richesses possibles", et "quelque chose" est à faire sur ce terrain-là. La Russie, en tant qu'"État continent quelque part", "peut nous faire bénéficier de son expérience". "Mais le gros du travail doit être effectué par l'Africain".

