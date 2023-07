https://fr.sputniknews.africa/20230727/moscou-est-pret-a-cooperer-degal-a-egalavec-lafrique-dans-le-domainespatial-1060829675.html

Moscou est prêt à coopérer d’égal à égal avec l'Afrique dans le domaine spatial

Moscou est prêt à coopérer d’égal à égal avec l'Afrique dans le domaine spatial

Un partenariat sur un pied d'égalité basé sur le respect mutuel. Voici ce dont la Russie se dit prête à s’entretenir avec l'Afrique dans le domaine spatial, a... 27.07.2023, Sputnik Afrique

L’agence spatiale russe, Roscosmos, est prête à collaborer avec les pays africains dans des conditions égalitaires et mutuellement bénéfiques. La première étape du partenariat sera de créer le cadre juridique nécessaire, a déclaré ce 27 juillet Youri Borissov, directeur général de l’agence, lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Selon lui, la première étape de la coopération sera la signature de documents bilatéraux, puis multilatéraux, qui régiront le travail commun.Un engagement sincèrePour M.Borissov, Roscosmos est prête à offrir à ses partenaires africains un éventail de guidages et de produits dans le domaine de la construction de satellites, des services de lancement, des vols habités, des données de télédétection de la Terre, ainsi que de la formation de spécialistes. Le patron de Roscosmos pense que l'accès indépendant aux résultats des activités spatiales, aux services de télécommunication, télévision et communications pourrait être le plus intéressant pour les partenaires africains.Plusieurs pays africains et la Russie entendent signer un accord de coopération spatiale lors du deuxième Sommet Russie-Afrique qui a débuté ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg pour deux jours, selon une annonce faite par le chef de Roscosmos le 25 juin dernier.

