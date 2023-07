Moscou propose de créer une station de réception de données satellites dans ce pays africain

https://fr.sputniknews.africa/20230724/moscou-propose-de-creer-unestation-de-reception-de-donnees-satellites-dans-ce-pays-africain-1060743758.html

Une station de réception des données satellites pourrait voir le jour sur le sol sud-africain dans le cadre du développement de l'infrastructure commune des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a annoncé ce lundi 24 juillet Youri Borissov, directeur général de l’agence spatiale russe Roscosmos.Selon le chef de Roscosmos, les entreprises russes peuvent fournir à l'Afrique du Sud un ensemble complet d'équipements pour la réception, le traitement et le stockage des données de télédétection.Base de données satellites conjointe des BRICSM.Borissov pense que la Russie peut également moderniser les stations de réception déjà disponibles en Afrique du Sud. Selon lui, les pays membres des BRICS devraient se donner un accès réciproque à leurs sites nationaux de données de télédétection pour pouvoir commander des données archivées pour leurs propres intérêts.D’après M.Borissov, il sera possible d'organiser le transfert des données des satellites de la constellation commune vers les stations de réception nationales afin d'accélérer la fourniture d'images aux consommateurs.La création d’une constellation de satellites de télédétection de la Terre est un projet en cours porté par Roscosmos depuis 2021.Le but est d'augmenter les capacités de chaque membre des BRICS dans la résolution des problèmes du changement climatique mondial, la réduction des conséquences des catastrophes naturelles, la protection de l'environnement et le développement socio-économique durable.

