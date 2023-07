https://fr.sputniknews.africa/20230727/moscou-espere-creer-une-zone-industrielle-russe-dans-la-region-du-canal-de-suez-1060826581.html

Moscou espère créer une zone industrielle russe dans la région du canal de Suez

Vladimir Poutine, qui participe au forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, a exprimé l’espoir qu’une zone industrielle russe serait... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Moscou compte ouvrir un centre de production de produits russes dans la région du canal de Suez dans un avenir proche, a déclaré le Président russe ce 27 juillet, lors de la session plénière du forum économique et humanitaire Russie-Afrique.Rencontre avant le sommetLe 26 juillet, les Présidents russe et égyptien se sont entretenus au Palais Constantin de Saint-Pétersbourg.Lors de la rencontre, il a été question de "projets puissants" en cours, notamment dans le secteur énergétique. Le chef du Kremlin a qualifié de spéciales les relations entre les deux pays. Le forum économique et humanitaire Russie-Afrique est un volet du deuxième Sommet Russie-Afrique qui s’est ouvert ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg pour deux jours. Il réunit 49 délégations de pays et d’instances africains.

