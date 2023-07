https://fr.sputniknews.africa/20230726/en-direct-poutine-rencontre-al-sissi-a-saint-petersbourg-la-veille-du-sommet-russie-afrique-1060796483.html

Poutine rencontre al-Sissi à Saint-Pétersbourg, la veille du sommet Russie-Afrique - vidéo

Le Président russe s'entretient avec son homologue égyptien à Saint-Pétersbourg, la veille du 2e sommet Russie-Afrique. 26.07.2023, Sputnik Afrique

Des entretiens entre les Présidents russe et égyptien, Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi, se sont déroulés ce mercredi 26 juillet au Palais Constantin de Saint-Pétersbourg.Pendant la rencontre, le dirigeant russe a noté le caractère spécial des relations entre les deux pays avant de mettre en valeur les "projets puissants" en voie de réalisation, surtout dans le secteur énergétique."Projets puissants"Il a rappelé que les travaux de construction de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte se déroulaient conformément au calendrier.Abdel Fattah al-Sissi a, pour sa part, remercié la Russie pour l’invitation au sommet Russie-Afrique. Il a exprimé son intérêt envers les initiatives russes et s'est dit certain que les liens entre les deux pays ne feraient que se renforcer.Il a déclaré que son pays saluait toutes les initiatives russes visant à promouvoir la coopération avec l'Afrique.Le Président égyptien est arrivé en Russie pour participer au 2e sommet Russie-Afrique qui se tiendra les 27-28 juillet à Saint-Pétersbourg.

