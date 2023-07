https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-russie-nous-a-montre-quelle-a-bien-su-resister-aux-sanctions-selon-le-president-de-lua-1060821818.html

"La Russie nous a montré qu'elle a bien su résister" aux sanctions, selon le Président de l’UA

"La Russie nous a montré qu'elle a bien su résister" aux sanctions, selon le Président de l’UA

Admirant les succès de Moscou qui a su résister aux restrictions occidentales, le Président des Comores et de l'Union africaine a également indiqué au micro de... 27.07.2023, Sputnik Afrique

La Russie a pu résister aux sanctions qui ont été imposées dans le contexte de l'aggravation du conflit en Ukraine, a déclaré à Sputnik Afrique Azali Assoumani, Président des Comores et de l'Union africaine (UA) qui assiste au sommet Russie-Afrique qui débute ce 27 juillet et prend fin le 28 juillet.En outre, il n’y a "plus de sanctions à imposer contre" la Russie aujourd’hui.Après le début de l'opération spéciale en Ukraine, l'Occident a imposé des sanctions à grande échelle contre Moscou. La Russie a déclaré pour sa part à maintes reprises qu’elle s’en sortirait et que les sanctions produisaient plutôt un effet boomerang. Vladimir Poutine a déclaré que la politique d’affaiblissement de la Russie représentait une stratégie à long terme de l’Occident.Les restrictions ont déjà porté un coup important à l’économie mondiale. Selon Vladimir Poutine, l’objectif principal de l’Occident est de détériorer la vie de millions de gens.

