L’UE "ne sait pas exactement" comment les sanctions ont impacté la Russie

Il est difficile de mesurer les effets des sanctions européennes imposées à la Russie, a déclaré la ministre suédoise des Finances. Elle a rappelé que le FMI... 16.02.2023, Sputnik Afrique

L'Union européenne "ne sait pas exactement" quel impact ses sanctions ont produit sur la Russie.En effet, les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI), présentées il y a deux semaines, ont fait état d’une baisse plutôt modeste du PIB russe, rappelle Elisabeth Svantesson.D’autant que l’institution table sur une légère augmentation cette année.Une dizaine de paquetsLes Vingt-Sept ont déjà appliqué neuf trains de sanctions antirusses et des restrictions visant les secteurs financier, énergétique et économique. Le projet d’un dixième volet a été présenté le 15 février par la Commission européenne.Moscou a déclaré à maintes reprises que le pays s’en sortirait et que les sanctions produisaient plutôt un effet boomerang. Vladimir Poutine a déclaré que la politique d’affaiblissement de la Russie représentait une stratégie à long terme de l’Occident. Ce alors que les restrictions ont déjà porté un coup important à l’économie mondiale. Selon M. Poutine, l’objectif principal de l’Occident est de détériorer la vie de millions de gens.

