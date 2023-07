https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-diplomatie-russe-reagit-a-la-situation-au-niger-1060815714.html

La diplomatie russe réagit à la situation au Niger

La diplomatie russe réagit à la situation au Niger

Réagissant à la situation au Niger, le ministère russe des Affaires étrangères s’est exprimé en appelant les parties au conflit à s'abstenir de recourir à la... 27.07.2023, Sputnik Afrique

La Russie appelle les parties en conflit au Niger à s’abstenir de recourir à la force et à résoudre tous les différends par le dialogue, résume ce 27 juillet la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères."Nous comptons avec impatience sur la libération rapide du Président M.Bazoum par les militaires", a-t-elle écrit.L’Union africaine condamneÀ son tour, l'Union africaine condamne le coup d'État au Niger et exige la libération du Président, comme l’a déclaré Azali Assoumani, chef de l’organisation et dirigeant comorien, à la session plénière du Forum Russie-Afrique dans le cadre du Sommet organisé à Saint-Pétersbourg.

