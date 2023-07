https://fr.sputniknews.africa/20230727/harare-et-moscou-signent-un-accord-sur-la-securite-de-linformation-internationale-1060847232.html

Harare et Moscou signent un accord sur la sécurité de l’information internationale

Harare et Moscou signent un accord sur la sécurité de l’information internationale

La diplomatie russe a annoncé avoir signé un accord avec le Zimbabwe sur la sécurité de l’information internationale au Sommet Russie-Afrique à... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T22:27+0200

2023-07-27T22:27+0200

2023-07-27T22:27+0200

sommet russie-afrique 2023

zimbabwe

russie

afrique subsaharienne

informations

technologies

ministère russe des affaires étrangères

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103968/19/1039681945_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b19e094f9f3dc9a8426610e98130685a.jpg

Les gouvernements zimbabwéen et russe ont signé ce jeudi 27 juillet un accord appelé à garantir la sécurité de l’information internationale, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.L’accord a été signé par le ministre zimbabwéen des Technologies de l’information et de la communication, et des services postaux Jeanfan Muswere et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, précise le ministère.Monica Mutsvangwa, ministre zimbabwéenne de l'Information, lors du sommet Russie-Afrique, a précédemment estimé auprès de Sputnik que la Russie et le Zimbabwe devaient établir des canaux médiatiques directs au lieu de recevoir des informations des médias occidentaux puisque cela leur permettrait de mieux développer leur coopération économique.Le deuxième Sommet et le forum économique et humanitaire Russie-Afrique ont réuni 49 délégations africaines à Saint-Pétersbourg.

zimbabwe

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, russie, afrique subsaharienne, informations, technologies, ministère russe des affaires étrangères