Le Sommet Russie-Afrique a ouvert ses portes à Saint-Pétersbourg. Un évènement diplomatique très attendu, dans un contexte d’émergence d’un monde multipolaire... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Du G20 à l'Onu: «Le moment est venu pour l'Afrique d’avoir sa place», déclare le président de l’UA Le Sommet Russie-Afrique a ouvert ses portes à Saint-Pétersbourg. Un évènement diplomatique très attendu, dans un contexte d’émergence d’un monde multipolaire. Pour Sputnik Afrique, le président de l’Union africaine et chef d’État comorien Azali Assoumani revient sur la montée en puissance du continent africain.

"On est en train de faire en sorte que l'Afrique ait maintenant sa voix dans les instances internationales parce qu'effectivement, on fait partie du monde. Voilà maintenant, l’Afrique a pris quand même une ascension intéressante qui mérite le respect", déclare Azali Assoumani, président en exercice de l’Union africaine et chef d'État de l'Union des Comores."Cette zone de libre-échange du continent africain, c'est quand-même un élément très important pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'elle concerne le commerce, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Donc maintenant, les partenaires sont là et effectivement, chacun voit le domaine où il va intervenir, que ce soit dans le domaine primaire, secondaire ou tertiaire. En tout cas, l'Afrique est disposée à prendre tous ceux qui vont venir", indique M.Assoumani.Retrouvez également dans ce numéro:- Vladimir Poutine sur l’approvisionnement en céréales gratuites pour de nombreux pays africains, les règlements en monnaies nationales entre la Russie et l’Afrique et sur une place au sein du G20 pour l’Union africaine;- Ibrahim Uwizeye, ministre de l’Hydraulique, de l’énergie et des mines du Burundi, sur la signature d’un accord sur le nucléaire civil entre son pays et la Russie;- Auguste Aïmonché, directeur de la Maison d’Afrique à Moscou, sur les attentes des pays africains vis-à-vis du sommet Russie-Afrique;- Hélène Clément-Pitiot, économiste française, et Richard Clément, directeur financier d’une société spécialisée dans les innovations disruptives, sur leurs impressions du sommet Russie-Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

