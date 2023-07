Ce pays d’Afrique centrale et Moscou vont créer des vaccins ensemble

"L'accord porte sur la coopération entre la Russie et la République centrafricaine dans le domaine humanitaire, mais aussi dans le domaine de la sécurité et de la santé -non seulement des humains, mais aussi de toute la faune. L'accord porte également sur l'éducation et les échanges d'étudiants et de scientifiques en vue d'une coopération entre les deux pays au plus haut niveau. Il concerne également les nouvelles technologies et le développement de vaccins", a-t-il indiqué.