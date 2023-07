https://fr.sputniknews.africa/20230726/poutine-annonce-quels-accords-pourraient-etre-signes-avec-lethiopie-1060789908.html

Poutine annonce quels accords pourraient être signés avec l'Éthiopie

Poutine annonce quels accords pourraient être signés avec l'Éthiopie

26.07.2023

2023-07-26T15:38+0200

2023-07-26T15:38+0200

2023-07-26T16:05+0200

La Russie et l'Éthiopie sont prêtes à signer un certain nombre de documents bilatéraux, y compris dans le domaine de l'énergie atomique, a déclaré ce mercredi 26 juillet le Président Vladimir Poutine lors d'entretiens à Saint-Pétersbourg avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.Selon le dirigeant russe, Moscou et Addis Abeba préparent également plus d'une quinzaine d'autres accords intergouvernementaux et interministériels.M.Ahmed a pour sa part estimé que la visite de la délégation éthiopienne en Russie contribuerait au développement des relations entre "les deux pays frères", selon la chaîne de télévision Rossiya 24.Sommet Russie-AfriqueLa rencontre entre MM.Poutine et Ahmed se déroule la veille du 2e sommet Russie-Afrique qui réunira 49 délégations de pays et institutions africains à Saint-Pétersbourg.Le 2e sommet et le forum économique et humanitaire Russie-Afrique, destinés à promouvoir le développement d'un partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent africain, se tiendront les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.Le 25 juillet, le Kremlin a signalé des pressions sans précédent exercées par l'Occident sur les dirigeants africains pour perturber le déroulement du sommet. Néanmoins, cet événement aura bien lieu. Son programme est très vaste et prévoit la signature de plusieurs documents communs.

